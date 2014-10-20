Derbide attığı iki füze ile Volkan'ı avlayan Sneijder'den ağır gönderme

Galatasaray’ın derbi kahramanı olan Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, soyunma odasında, “Onu cezalandırmaya devam edeceğim. Saygı görmeyi hak ettiğimizi ona her maçta göstereceğim” ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel’i bir sağ, bir de sol köşeden avladı, 91. dakikada zaferi işte bu sözlerle kutladı. Galatasaray’ın elde ettiği 2-1’lik galibiyetin mimarı Wesley Sneijder, soyunma odasında coşku dolu anlarda Fenerbahçe kalecisi Volkan’a seslendi. Hollandalı yıldız, soyunma odasında arkadaşlarından büyük ilgi görüp, tebrikleri kabul etti.

Hürriyet'ten Ali Nacı Küçük'ün haberine göre, önce kaptan Selçuk, Melo ve daha sonra tüm takım Sneijder’ı kutladı. Hatta sevinçten herkes Sneijder’in soyunma odasında üzerine atladı ve renkli görüntülere imza atıldı. İşte bu anlarda Sneijder soyunma odasında herkesin duyarak destek verip alkışladığı bir haykırışa imza attı.

'Büyüklüğü kabul etmeli'

Süper Kupa finalinde Melo ve Galatasaray’ı hedef alan açıklamalara imza atıp, aşırı bir sevinç gösterisi gerçekleştiren Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’in yaptıklarını unutmayan Wesley, başarılı kaleciye Galatasaray soyunma seslendi bağırdı ve gollere devam edeceğinin sözünü verdi.

Sneijder, şu sözleri sarf etti: “Volkan’ı cezalandırmaya devam edeceğim. Bize daha fazla saygı duymak zorundalar. Bunu hak ettiğimizi her maçta ona göstereceğim. Galatasaray’ın büyüklüğünü kabul edip bize saygılı olmak zorunda” diye bağırdı.

Başkan da tebrik etti

DAHA sonra arkadaşları ile galibiyeti doyasıya kutlamaya devam eden Sneijder’i, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal da telefon ile arayarak tebrik etti. Aysal, tecrübeli futbolcuyu attığı 2 gol nedeniyle kutlarken, daha sonra tüm takımı tebrik ettiğini de Hollandalı yıldıza iletti.

Sneijder’ın Volkan Demirel’i sağ köşeden avladığı mesafe 26 metre iken, topun hızı tam 104 kilometreydi. İkinci golde ise Sneijder 22 metreden golü buldu, bu vuruşta topun hızının 109 kilometre olduğu açıklandı.

Avrupa basınında derbi

‘İki müthiş füze’

La Gazzetta dello Sport gazetesi, “Sneijder iki füze ile maçı tek başına kazandı” yorumunu yaptı.

‘Varlığına şükretmeli’

İtalyan medyası, “Prandelli, Wesley Sneijder’in varlığına şükretmeli” ifadelerini kullandı.

‘Hocasını rahatlattı’

SKY Sport TV, derbiyle alakalı, “Zor günler yaşayan Prandelli, Sneijder sayesinde rahatladı” dedi.

‘Sneijder çözdü’

İspanyol Marca gazetesi derbiye dair, “Zorlu maçı Sneijder’in müthiş golleri çözdü” diye yazdı.

‘Zirveye taşıdı’

BBC’nin internet sitesi maçı, “Sneijder’in golleri Galatasaray’ı zirveye taşıdı” şeklinde yorumladı.

‘Kahraman Sneijder’

Sneijder’in ülkesi Hollanda’da başarılı oyuncu ile ilgili ‘kahraman’ yorumları yapıldı.