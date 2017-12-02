DEAŞ'lı teröristler polisi aldatamadı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- SURİYE\'de hazırladıkları bombanın patlaması sonucu yaralanan 3 DEAŞ\'lı terörist tedavi için iç çatışmalarda yaralanan sıradan Suriyeli gibi Türkiye\'ye getirildi. Ancak polisin yaptığı çalışma sonucu DEAŞ\'lı olduğu öğrenilen 3 terörist tedavilerinin ardından tutuklandı.

DEAŞ\'lı teröristler, 22 yaşındaki Halid Memduh, 27 yaşındaki Mustafa M. ve 36 yaşındaki Ahmet Ş., 1.5 ay önce Suriye\'nin İdlip ve Hama şehirleri arasındaki bir bölgede saldırı yapmak istedi. Bomba hazırlayan DEAŞ\'lı 3 terörist, hazırladıkları patlayıcıları kamyonete yükledi. Saldırıyı gerçekleştirecekleri yere gelen teröristler bombayı hazırlarken patlama oldu.

YARALI HALDE TÜRKİYE\'YE GETİRİLDİLER

Yaralanan 3 terörist, çatışmalarda yaralanan Suriyeli gibi Türkiye\'ye tedavi için getirildi. Mustafa M., İskenderun Devlet, Ahmet Ş., Mersin Şehir, Halid Memduh ise Adana Şehir Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Bomba elinde patlayan ve Adana Şehir Hastanesi\'ne Ahmed Ahmar ismiyle giriş yapan DEAŞ\'lı Halid, uzun süre yoğun bakımda kaldı.

istihbarat çalışması yapan Adana eMNİYET mÜDÜRLÜĞÜ Terörle Mücadele Şube ekipleri, Halid Memduh\'un Suriye\'de elektrik teknisyeni olduğunu, DEAŞ\'lı teröristlerin hazırladıkları bombanın patlaması sonucu ağır yaralandıkları, Adana, Mersin ve İskenderun\'da tedavi gördüklerini belirtildi.

\"YAŞAMASI MUCİZE\"

Adana Şehir Hastanesi\'ne gelen polisler, yoğun bakımda yaşaması mucize olarak değerlendirilen teröristin durumunu takibe aldı. Bu arada Mersin\'de İskenderun\'da tedavileri tamamlanan Mustafa M. ve Ahmet Ş. gözaltına alındı. 2 terörist ifadelerinin ardından tutuklandı.

ELLERİ PARÇALANMIŞ

Yaklaşık 1.5 aylık yoğun tedavi sonunda hayata dönen Halid Memduh, taburcu edilince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda ise, suçlamaları kabul etti. Terörist işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne getirildi. Hasta elbisesiyle polis aracından indirilen DEAŞ\'lının yürümekte zorluk çektiği, ellerinin ise parçalandığı görüldü. Gazetecileri görünce ağlayan Halid Memduh tutuklandı.

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