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DEAŞ'lı terörist Kayseri'de yakalandı (2)

TUTUKLANDI Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye giren, kendisiyle birlikte hareket eden 4 kişiyle Kayseri'de yakalanan DEAŞ üyesi 'Ebu Abdo' kod adlı Ahmet El Adnani, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklandı

28 Eylül 2018 19:01

TUTUKLANDI
Suriye\'den yasa dışı yollarla ülkeye giren, kendisiyle birlikte hareket eden 4 kişiyle Kayseri\'de yakalanan DEAŞ üyesi \'Ebu Abdo\' kod adlı Ahmet El Adnani, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi\'nde tutuklandı.

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