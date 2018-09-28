DEAŞ'lı terörist Kayseri'de yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye giren, kendisiyle birlikte hareket eden 4 kişiyle Kayseri'de yakalanan DEAŞ üyesi 'Ebu Abdo' kod adlı Ahmet El Adnani, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklandı
28 Eylül 2018 19:01
TUTUKLANDI
Suriye\'den yasa dışı yollarla ülkeye giren, kendisiyle birlikte hareket eden 4 kişiyle Kayseri\'de yakalanan DEAŞ üyesi \'Ebu Abdo\' kod adlı Ahmet El Adnani, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi\'nde tutuklandı.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir