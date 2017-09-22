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DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu öne sürülen Irak uyruklu M

22 Eylül 2017 17:36

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu öne sürülen Irak uyruklu M.A.I. yakalandı. 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonunda, kent merkezindeki bir eve baskın düzenlendi. Baskında, DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu öne sürülen Irak uyruklu M.A.I. yakalandı. Polis ekipleri, aynı evde bulunan ve yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Iraklı S.A.\'yı da gözaltına aldı. 2 şüpheli sorgulanmak üzere TEM Şubesi\'ne götürüldü.

 

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