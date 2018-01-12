T24 LogoT24 Logo
Gündem

DEAŞ'ın sözde 'Tarım Bakanı' Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Tarım Bakanı' olduğu iddia edilen Tarık Ahmet, jandarma ekipleri 9 kişi ile birlikte yakalandı

12 Ocak 2018 14:37

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Develi ilçesinde, terör örgütü DEAŞ\'ın sözde \'Tarım Bakanı\' olduğu iddia edilen Tarık Ahmet, jandarma ekipleri 9 kişi ile birlikte yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik çalışma kapsamında ilçede bulunan iki eve operasyon düzenledi. Operasyonda tarım işçilerini DEAŞ\'a kazandırmak için çalışma yaptığı belirlenen örgütün sözde \'Tarım Bakanı\' Tarık Ahmet ile birlikte 9 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında 1 kişinin de Gaziantep\'te yakalandığı öğrenilirken, gözaltanı alınan şüpheliler ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİ DeveliDEAŞBakanıTarık AhmetJandarma KomutanlığıDeveliOperasyondaBakanı Tarık AhmetOperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24