DEAŞ'ın Paris saldırısının keşifçisine yardımdan 2 sanığa 8 yıl 3'er ay hapis

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, 2015 yılındaki Paris saldırısının keşifçisi olduğu iddiasıyla yakalanan terör örgütü DEAŞ\'lı Ahmet Dahmani\'ye pasaport getirdikleri öne sürülen Suriyeli Ahmet Tahir ve Muhammet Verdo Dibo, haklarında verilen cezanın bozulmasının ardından yapılan yeni yargılamada \'terör örgütü üyeliği\'nden 8\'er yıl 3\'er ay hapse mahkum edildi.

Paris\'te, 13 Kasım 2015\'te meydana gelen terör saldırılarının keşifçisi olduğu iddiasıyla Antalya\'da G-20 Liderler Zirvesi\'nin yapıldığı dönem 16 Kasım\'da Manavgat\'ta yakalanan Fas uyruklu Belçika vatandaşı DEAŞ\'lı Ahmet Dahmani ile onun Suriye\'ye kaçmasına yardım etmek için geldiği öne sürülen Ahmet Tahir ve Muhammet Verdo Dibo, Manavgat 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce 10\'ar yıl 9\'ar ay hapse mahkum edildi. Karar, cezanın az olduğu gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu. Geçen yılın aralık ayında yeniden görülen mahkemede Ahmet Dahmani, \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan 10 yıl 9 ay hapisle cezalandırılırken, Muhammet Verdo Dibo ve Ahmet Tahir, \'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek\' ve \'sahte pasaport temin etmek\' suçlarından 7\'şer yıl 10\'ar ay 28\'er gün hapse mahkum oldu.

KARAR BOZULDU

Sanıkların yeniden yaptığı başvurunun ardından davaya bakan Yargıtay 6\'ncı Ceza Dairesi, Ahmet Dahmani\'ye verilen kararı onadı. Muhammet Verdo Dibo ve Ahmet Tahir\'in \'terör örgütü üyeliği\'nden 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle yargılanması gerektiği, ayrıca \'resmi belgede sahtecilik\' suçundan ceza verilen Ahmet Tahir\'in durumunun açıklanması gerektiği belirtilerek, Manavgat 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin kararı bozuldu.

SEGBİS\'TEN KATILDILAR

Kararın ardından sanıkların davası aynı mahkemede yeniden görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Tahir ve Muhammet Verdo Dibo, İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatları ve Arapça bilirkişi tercüman Recep Yıldız da yer aldı.

\"BURADA TİYATRO SERGİLENMEKTEDİR\"

Mahkeme başkanı sanıklara davada karar verileceği, son söz olarak söylemek istedikleri olup olmadığını sordu. Muhammet Verdo Dibo, \"Herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Bir diyeceğim yok. Mahkemenin verdiği kararı kabul etmiyorum\" dedi. Tutuklu sanık Ahmet Tahir de mahkemenin kendi delillerine itibar etmediğini söyleyerek, \"Mahkemeyi kabul etmiyoruz. Burada tiyatro sergilenmektedir. Mahkeme benim hayatımı mahvetti. Ben ne söylersem söyleyeyim dikkate almıyor\" diye konuştu.

8 YIL, 3 AY HAPİS

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, her iki sanığın \'terör örgütü üyeliği\'nden 8\'er yıl 3\'er ay hapisle cezalandırılmasına oybirliğiyle karar verdi. Mahkeme ayrıca Ahmet Tahir\'in \'resmi belgede sahtecilik\' suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraatına hükmetti.

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