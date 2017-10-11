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DEAŞ'ın oğlunu yakarak, şehit ettiği baba: Ne mutlu bana şehit babasıyım

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- DEAŞ terör örgütünün Suriye sınırında kaçırdığı ve daha sonra yakarak, infaz ettiği belirlenen Iğdırlı er Sefter Taş'ın babası Aydın Taş, "Ne mutlu bana ki şehit babasıyım

11 Ekim 2017 14:25

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- DEAŞ terör örgütünün Suriye sınırında kaçırdığı ve daha sonra yakarak, infaz ettiği belirlenen Iğdırlı er Sefter Taş\'ın babası Aydın Taş, \"Ne mutlu bana ki şehit babasıyım. Geride kalan ben, oğullarım ve torunlarım da bu vatana feda olmaya hazır\" dedi.
Türkiye-Suriye sınırında DEAŞ ile bağlantılı kaçakçılarla Kilis Şehit Mehmet Piyade Hudut Karakol Komutanlığı\'na bağlı devriye görevi yapan askerler arasında 1 Eylül 2015 tarihinde çatışma çıktı. Çatışmada 1 er şehit olurken, Iğdırlı 22 yaşındaki Sefter Taş ise kayboldu. Yaklaşık 15 ay sonra Taş ile bir başka askerin terör örgütü DEAŞ tarafından yakılarak, infaz edildiği ileri sürülen bazı görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntüler, güvenlik birimleri tarafından incelemeye alınırken, devlet yetkilileri, bir süre önce Taş ailesini ziyaret ederek, aileye acı haberi verdi.
İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki 160 haneli, 2 bin 700 nüfuslu köyde yaşayan ve 1\'i kız toplam 6 çocuklu Senem ve Aydın Taş çiftini ziyaret eden Iğdır Valisi Enver Ünlü, aileye taziyelerini iletti. Vali Ünlü, taziye çadırında yaptığı konuşmada, \"Acı bir haberle sarsıldık. Türk milletinin başı sağ olsun. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Vatanı için şehit oldular. Bizler evlatlarımızı askere gönderirken ölürsen şehit, kalırsan gazidir diye; göndeririz. Bu vatan için bin yıldır birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Bugün ülkemiz, bir ateş çemberinin içinde. Maalesef müttefik bildiğimiz devletler bile ihanet içinde; ama bizler, yıllarca ne zorluklara göğüs germiş bir milletiz\" diye konuştu.
\'Ne mutlu bana ki şehit babasıyım\' diyen Aydın Taş ise kendisinin, oğullarının ve torunlarının da bu vatan için feda olmaya hazır olduğunu söyledi. Baba Taş, oğlu ile kaçırılmasından 4 gün önce telefonda görüştüklerini anlatırken, şöyle konuştu:
\"23 Eylül\'de bayram izni için memlekete gelecekti. O günden sonra kendisinden bir haber alamadık. Vatani görevini biran önce bitirip, küçük bir iş yeri açmayı düşünüyordu; fakat kaçırıldığını duyduk. Yakılma görüntülerinin yayınlandığı gün jandarma, beni karakola götürdü ve her şeyi anlattı. Kendileri olayın gerçek olup olmadığını araştırıldığını ve yetkililerden haber beklememizi söyledi. O acı haber geldi ve oğlumun şehit olduğunu söylediler. Vatan sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun.\"

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