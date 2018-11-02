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DEAŞ'ın infazcısı Hatay'da yakalandı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- TERÖR örgütü DEAŞ adına çok sayıda kişiyi infaz eden V

02 Kasım 2018 21:24

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- TERÖR örgütü DEAŞ adına çok sayıda kişiyi infaz eden V.A., Hatay\'ın Belen ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.
İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi V.A.\'nın Suriye\'den Hatay\'ın Belen ilçesine geldiğini saptadı. DEAŞ adına çok sayıda kişiyi infaz ettiği belirlenen V.A.\'nın kaldığı eve baskın yapan ekipler, teröristi yakaladı. V.A.\'nın kaldığı evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Gözaltına alınan V.A., jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeceme tutuklandı.

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