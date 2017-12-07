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DEAŞ'a katılmak isterken yakalandı

Cihangir UÇ/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye geçmek isteyen 23 yaşındaki B

07 Aralık 2017 00:22

Cihangir UÇ/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Kırıkhan ilçesinde, terör örgütü DEAŞ\'a katılmak için Suriye\'ye geçmek isteyen 23 yaşındaki B.Y.K., jandarma tarafından yakaladı.
Topboğazı mevkiinde uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerinde B.Y.K.\'yı durdurdu. Üzeri aranan B.Y.K., çantasından ruhsatsız tabanca ile bıçak çıkması üzerine gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı\'na götürülen B.Y.K.\'nın sorgusunda, yasadışı yoldan Suriye\'ye geçip, terör örgütü DEAŞ\'a katılmak için Hatay\'a geldiğini söylediği belirtildi.
Şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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