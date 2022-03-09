İŞİD ve El-Kaide üyesi bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, IŞİD üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun mal varlıkları donduruldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mal Varlığının Dondurulması Kararı ile IŞİD terör örgütü üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide terör örgütü üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun malvarlıkları donduruldu. Kararda, mal varlıkları dondurulan kişilerin ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edebilecekleri belirtildi. (DHA)