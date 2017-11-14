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DEAŞ şüphelisi, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçmek isterken yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SURİYE'de terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerine katılmak için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçmeye çalışan İsmail U

14 Kasım 2017 17:09

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SURİYE\'de terör örgütü DEAŞ\'ın faaliyetlerine katılmak için Cilvegözü Sınır Kapısı\'ndan geçmeye çalışan İsmail U., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. DEAŞ şüphelisi, işlemleri için Samsun\'a getirildi.
Samsun nüfusuna kayıtlı İsmail U., terör örgütü DEAŞ\'ın faaliyetlerine katılmak için Suriye\'ye gitmek istedi. DEAŞ şüphelisi, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı\'ndan Suriye\'ye gitmek üzere çıkış yapmaya çalışırken, polis tarafından yakalandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun\'a getirilen İsmail U., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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