DEAŞ şüphelisi 4 Iraklı sınır dışı edildi, 1 kişi tutuklandı

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT\'ta terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheliden 1’i tutuklandı, 4 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Yozgat kent merkezinde, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt mensuplarının bulunduğu belirlenen hücre evine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1 kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 4 kişinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.



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