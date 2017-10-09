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DEAŞ şüphelisi 4 Iraklı sınır dışı edildi, 1 kişi tutuklandı

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheliden 1’i tutuklandı, 4 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi

09 Ekim 2017 21:05

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT\'ta terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheliden 1’i tutuklandı, 4 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.
Yozgat kent merkezinde, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt mensuplarının bulunduğu belirlenen hücre evine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1 kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 4 kişinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

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