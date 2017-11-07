DEAŞ operasyonlarında gözaltına alınanlar adliyede

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen iki operasyonda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi bazı kişilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü\'nde eylem yapacağı istihbaratı üzerine geçen 28 ve 29 Ekim\'de iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 6\'sı Suriye uyruklu, 15 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarından DEAŞ\'ın propagandasını yaptıkları belirlenen şüphelilerden bazılarının adreslerinde yapılan aramalarda, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla yasaklanmış kitap ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri sonrası Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan şüphelilerden 5 Suriyeli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, ardından da sınır dışı edilmek üzere İzmir\'deki Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

1\'i Suriyeli 10 şüphelinin ise savcılıktaki sorguları sürüyor.