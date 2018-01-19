T24 LogoT24 Logo
Spor

Dean Jones: Beşiktaş, West Ham'lı Chicharito ile ilgileniyor

ABD'de yayım yapan Bleacher Report'un yazarlarından Dean Jones, Beşiktaş'ın Javier Hernandez ile görüştüğünü iddia etti

19 Ocak 2018 11:38

Ara transfer döneminde kadrosunu bir forvetle güçlendirmek isteyen Beşiktaş ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Birleşik Amerika'da yayım yapan Bleacher Report, siyah-beyazlıların West Ham United'ın santrforu Javier Hernandez (Chicharito) ile yakından ilgilendiğini yazdı.

Cenk Tosun'u rekor bir bedelle Everton'a satan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu bir forvet takviyesiyle güçlendirmek istiyor.

ABD'de' yayım yapan Bleacher Report'un yazarlarından Dean Jones'un yaptığı habere göre siyah-beyazlı yöneticiler, West Ham United'ın golcüsü Javier Hernandez (Chicharito) ile temasa geçmeye hazırlanıyor.

Haberde Chicharito'nun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve Beşiktaş'ın da oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamayı planladığı belirtildi.(Fanatik)

ETİKETLER

Javier HernandezWest HamBeşiktaşTransferiddia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24