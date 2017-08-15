Deadpool filminin çekimlerinde bir dublör yaşamını yitirdi

ABD'de başta olmak üzere tüm dünyada izlenme rekorları kıran Marvel'ın kötü komik karakteri Deadpool'un devam filminde sette görevli bir kadın dublör trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti.

Birgün'de yer alan habere göre, Kanada'nın Vancouver şehrinde çekimleri devam eden Deadpool 2 filminin setinde üzücü bir olay yaşandı. Sette görevli bir kadın dublör, çekimlerde kullandığı otomobilin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kontrolden çıkan araba setin dışında çekimin yapıldığı sokağın karşısında bir binaya çarptı. Dublör müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konuyla ilgili olarak filmin yapımcısı olan 20th Century Fox stüdyosundan bir açıklama gelmedi.