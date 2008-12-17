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Spor

De Sanctis mi, Rüştü mü?

Galatasaray ile Beşiktaş takımları arasında 21 Aralık Pazar günü yapılacak derbide gözler kalecilerinin üzerinde olacak.

17 Aralık 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş takımları arasında 21 Aralık Pazar günü yapılacak 2008'in son derbisinde gözler her iki takımın kalecilerinin üzerinde olacak.

Derbide Galatasaray'ın kalesini koruması beklenen Morgan De Sanctis ile Beşiktaş'ın kalesinde yer alması muhtemel Rüştü Reçber, sergileyecekleri performansla derbinin skoru üzerinde doğrudan etki edecek.


DE SANCTİS 14 MAÇTA 16 GOL YEDİ

Galatasaray'ın file bekçisi Morgan De Sanctis, bu sezon sarı-kırmızılı takımın 15 lig maçından 14'ünde görev yaptı.

Galatasaray'ın ligin ilk haftasında 4-1 kazandığı Denizlispor maçının ardından kaleyi Aykut Erçetin'den teslim alan 31 yaşında ve 1.90 metre boyundaki İtalyan kaleci, görev yaptığı 14 lig maçında toplam 16 gol yedi.

Ligdeki 14 maçından 5'ini yemeden tamamlayan De Sanctis, 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinden sonraki 5 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü.

RÜŞTÜ 13 MAÇTA 13 GOL YEDİ


Ali Sami Yen Stadı'ndaki derbide Beşiktaş'ın kalesini koruması beklenen Rüştü Reçber ise, siyah-beyazlı takımın 15 lig maçından 13'ünde eldiven giydi.

Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Gaziantepspor ve 2-1 galip geldiği Hacettepe maçlarında sakatlıkları nedeniyle kaleyi Hakan Arıkan'a devreden 35 yaşında ve 1.86 metre boyundaki Rüştü, görev yaptığı 13 lig maçında kalesinde toplam 13 gol gördü.

Görev yaptığı maçlardan 5'ini gol yemeden tamamlayan deneyimli kaleci, son 3 maçta 5 gol yedi.

Beşiktaş'taki 2. sezonunu geçiren Rüştü, Kadıköy'deki derbide takımının Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmesine engel olamamıştı.

Öte yandan, sezon başından bu yana 3 sarı kartı bulunan Rüştü, derbide de kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

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