De Sanctis Galatasaray'da

Tempo24-

Galatasaray, İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen İtalyan kaleci Morgan de Sanctis'i kiraladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Morgan de Sanctis'in 1 yıllığına kiralandığı belirtilirken, İtalyan file bekçisinin Almanya kampına katılacağı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada De Sanctis'in Almanya kampına katılacağı belirtilirken, resmi imza töreninin tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi. Sevilla basınında alınan bilgilerde, Galatasaray'ın Sevilla kulübüne 1 yıllık kiralama ücreti olarak 500 bin Avro ödeyeceği İtalya kalecinin ise 1 milyon Avro alacağı öğrenildi.

UDİNESE'DE TARİH YAZMIŞTI

Geçen yıl Udinese'den olaylı bir şekilde Sevilla'ya transfer olan başarılı kaleci, daha önce Juventus'ta da forma giymiş ve İtalya'nın EURO 2008 kadrosunda yer almıştı. 31 yaşında ve 1.90 boyundaki kaleci, Udinese'nin tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmasında önemli rol oynayan isimlerden biriydi.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Sevilla'dan yapılan açıklamada bugün başlayan Moskova kampına katılmayan 31 yaşındaki İtalyan kalecinin 30 Haziran 2009'a kadar Galatasaray'a verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken, De Sanctis'in geleceğiyle ilgili kesin kararın bu tarihte verileceği belirtildi. Açıklamada Udinese'den geçen yıl alınan kalecinin Varas ve Palop'un ardında kalan kalecinin teknik heyetin de onayıyla transferine izin verildiğini ifade edildi.

Sevilla, transferin satınalma opsiyonu olmadan gerçekleştiğni de vurguladı.

MORGAN DE SANCTIS KİMDİR?



Galatasaray’ın yeni transferi Morgan de Sanctis, 26 Mart 1977 Guardiagrele (İtalya) doğumlu. Serie B takımlarından Pescara’da yetişen kalecimiz, daha sonra Serie A’nın güçlü takımı Juventus’a transfer oldu. Siyah beyazlılarda Angelo Peruzzi’den dolayı fazla forma şansı bulamadı. 22 yaşında Udinese’ye geçti ve ilk Avrupa kupası tecrübesini de bu kulüpte yaşadı. 2002’de takımın birinci kalecisi haline geldi, 5 sezonda 174 Serie A, 6 da Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

Geçen sezon kariyerine İspanya’da devam etme kararı alan Morgan de Sanctis, Sevilla’da 8 maçta kalesinde 8 gol gördü. İtalya Milli Takımı’nın da formasını giyen Morgan de Sanctis, ilk kez Mart 2005’te İzlanda’ya karşı 0-0 biten maçta sahaya çıktı. Ekim 2005’te Moldova’yı 2-1 yendikleri maçta da ikinci milli tecrübesini yaşadı. Tecrübeli kaleci, İtalya’nın çeyrek final oynadığı 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da kadrodaydı.



Morgan de Sanctis

Doğum Tarihi: 26 Mart 1977

Ülke: İtalya

Boy: 1.90

Kilo: 86

Millilik Sayısı: 2

Geldiği Takım: Sevilla

Kariyeri: 1994 -96 Pescara

1996 – 1999 Juventus

1999 – 2007 Udinese

2007 – 2008 Sevilla