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Spor

De Rossi'den kayınpederine ilginç gönderme

11 Eylül 2008 03:00

İtalya Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile yaptığı maçta, milli takım kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol atan ve maçın 2-0'lık skorunu belirleyen Romalı oyuncu Daniele De Rossi, attığı golleri kısa bir süre önce öldürülen kayınpederi Massimo Pisnoli'ye ithaf etti.


Maçın hemen ardından açıklamada bulunan De Rossi, "Kariyerimde ilk kez bir maçta iki gol kaydettim. Özellikle de eşim için zor günlerdi. Ancak profesyonelim ve oynamaya başlayınca herşeyi unutmak zorundayım. Attığım golleri kayınpederime ithaf ediyorum" dedi.

De Rossi'nin kayınpederi Massimo Pisnoli'nin öldürülme hikayesi ise bir hayli ilginç. Pisnoli'nin cesedi 11 Ağustos günü Roma yakınındaki Aprilia bölgesinde tren istasyonuna yakın bir çıkmaz sokakta tüfekle vurulmuş olarak bulundu.

Cinayet silahı, diğer üç tüfek, bir kalaşnikof, 8 tabanca, 230 gram kokain, plastik bomba, sahte kimlik kartları, polis ve özel güvenlik üniformalarıyla birlikte bölgedeki bir garajda bulundu. Cinayet zanlıları ise jandarma tarafından bugün düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı.

Jandarma yetkilileri, öldürülen Pisnoli'nin hırsızlık ve işbirliği suçlarından sabıkalı olduğunu belirterek, Pisnoli'nin gözaltına alınan iki kişiyle birlikte 31 Temmuz'da bir banka şubesini soyarak 9 bin 600 Euro para çaldıklarını, ardından da ortaklar arasında çıkan bir anlaşmazlık nedeniyle Pistoli'nin öldürüldüğünün sanıldığı bildirdi.

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