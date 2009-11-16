De Nigris kalbine yenik düştü

T24 - Bir dönem Gaziantepspor, Ankaraspor ve son olarak Ankaragücü'nde forma giyen, buradan da Yunanistan'ın Larissa takımına transfer olan Meksikalı forvet oyuncusu Antonio de Nigris hayatını kaybetti.



Larissa Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, De Nigris, sabahın erken saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Larissa'daki Üniversite Hastanesi'ne getirildiği sırada öldüğü açıklanan 31 yaşındaki futbolcunun, kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtildi.



“Larissa ailesi, Meksika Milli Takımı'nın da formasını giyen De Nigris'in trajik ölümüne ağlıyor” denilen açıklamada, kulüp yönetiminin, teknik kadronun, oyuncuların, De Nigris'in ölümünden duyduğu üzüntüye yer verildi.



Meksikalı futbolcunun eşi Sonia ve 5 yaşındaki kızı Miranda'ya da taziyelerini bildiren kulüp yönetimi, futbolcunun ölüm nedeninin, Larissa'daki General Academic Hospital'da yapılacak otopsi sonrasında belli olacağını ifade etti.



Meksika milli formasını 16 kez giyen De Nigris, Monterrey, Club America,



Villareal, Poli Ejido, Once Caldas, Puebla, Pumas ve Santos takımlarında da oynamış, Ağustos ayında Türkiye'deki son kulübü Ankaragücü'nden Larissa'ya transfer olmuştu.



Türkiye'de oynaması yasaktı



Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Meksikalı futbolcu De Nigris'in Türkiye'de futbol oynaması TFF tarafından yasaklanmıştı.



Meksikalı futbolcu Antonio De Nigris'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.



Türkiye'de oynaması yasaktı



Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Kurul Başkanı ve Eğitimden Sorumlu Üyesi Ufuk Özerten, De Nigris'le önemli açıklamalarda bulundu.



Özerten, Meksikalı futbolcunun rahatsızlığının doktor raporlarıyla kendilerine daha önce bildirildiğini ve De Nigris'in Türkiye'de futbol oynamasının yasaklandığını söyledi.



Özerten, "De Nigris için Türk hekimlerinin futbol oynamaması gerektiğine dair raporları vardı" diye konuştu.



Ankaragücü genel menajeri Ender Yurtgüven de, NTV Spor canlı yayınına bağlanmış, De Nigris'in rahatsızlığının daha önce tespit edildiğini ve o dönemde Türkiye Futbol Federasyonu ile menajerine bilgi verildiğini söylemişti.

