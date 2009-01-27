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Spor

De Nigris Ankaragücü'nde

Ankaragücü, Ankaraspor'un Meksikalı forveti De Nigris ve Kocaelispor'dan ayrılan Semavi Özgür'ü kadrosuna dahil etti.

27 Ocak 2009 02:00


Turkcell Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Ankaraspor'un Meksikalı forveti De Nigris ve Kocaelispor'dan ayrılan Semavi Özgür'ü kadrosuna dahil etti.


Ankaragücü'nün, Ankaraspor'dan almak istediği Meksikalı forvet De Nigris krizi çözüldü.

Ankaragücü ve Ankarasporlu yöneticilerin, Meksikalı futbolcunun Ankaraspor'dan 2. devre için alacağı paranın her iki kulüp tarafından yarı yarıya ödenmesini konusunda anlaşması üzerine bu transfer gerçekleşti.

Meksikalı forvet De Nigris'in yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkacağı bildirildi.

Bu arada, Gençlerbirliği ve Trabzonspor formalarını da giyen ve en son Mısır'ın Zamalek takımında oynayan Ayman Abdelaziz'in, Zamalek Kulübü'nün 150 bin dolar kiralık bedeli istemesi nedeniyle gerçekleşmediği öğrenildi.

SEMAVİ'DE TRANSFER EDİLDİ

Ankaragücü, ayrıca Kocaelispor'dan Semavi Özgür ile de anlaştı.

Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Semavi ile 1,5 yıllık anlaşma imzalanacağı öğrenildi.

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