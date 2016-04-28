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Dünya
Deutsche Welle

De Mistura: Suriye'de yeni bir ateşkes lazım

Çatışmaların Halep'te yoğunlaştığı bildiriliyor. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, yeni bir ateştes girişimi için Rusya ve ABD'ye çağrıda bulundu.

28 Nisan 2016 12:22


BM'nin Cenevre'deki merkezinde BM Güvenlik Konseyi üyelerini müzakerelerle ile ilgili bilgilendiren BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, yeni bir barış girişimine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Ülkedeki ateşkes sürecinin 'ivedilikle' yeniden canlandırılması gerektiğini belirten de Mistura, ABD ve Rusya'nın ateşkes için girişiminde bulunmasını istedi.

Washington ve Moskova'nın en üst düzeyde yeni bir girişimle bağlı kalınan bir ateşkes sağlamasının zorunlu olduğunu vurgulayan de Mistura, "Bombalama ve çatışma haberleri gelirken nasıl sağlam bir görüşme sürdürülebilir?" dedi.

Staffan de Mistura, ancak ateşkes sağlanması halinde Cenevre'deki müzakerelerin devamı ile ilgili kesin bir tarih verebileceğini, ancak tahminen mayıs olabileceğini kaydetti.

Görüşmeler tıkandı

BM temsilcisi, görüşmelerde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı Şam yönetimi ile muhaliflerin pozisyonlarının hala birbirinden uzakta olduğunu da vurguladı.

Devam eden şiddet olaylarının görüşmeleri zora soktuğuna işaret eden De Mistura, eski hükümet ve muhalefetin temsilcileri ile birlikte bağımsız isimlerin yer alması hedeflenen geçiş hükümeti ile ilgili sadece birkaç noktada yakınlaşma sağlandığını ifade etti.

Çatışmalar sürüyor

Cenevre'de BM'nin girişimi ile geçen yıldan bu yana Şam yönetiminin temsilcileri ile ılımlı muhalefetin temsilcileri arasında barış görüşmeleri yürütülüyor.

Ancak Suriye'de yeniden alevlenen çatışmalar görüşmelerin ilerlemesi engelliyor. Suriye'de son 48 saatte her 25 dakikada bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Halep'te bir hastane yakınlarında Esad'a bağlı birliklerin düzenlediği hava saldırısında çarşamba günü 14 kişinin öldüğü haber verilmişti. Çatışmaların Halep çevresinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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