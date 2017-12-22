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Dünya

De Mistura: Suriye barış görüşmeleri Ocak’ta Cenevre’de

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Aralık (DHA) – Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, bir sonraki Suriye barış görüşmelerinin, Ocak ayının ikinci yarısında Cenevre'de yapılacağını açıkladı

22 Aralık 2017 16:13

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Aralık (DHA) – Birleşmiş Milletler\'in Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, bir sonraki Suriye barış görüşmelerinin, Ocak ayının ikinci yarısında Cenevre\'de yapılacağını açıkladı.
Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Savunma Bakanı Sergei Shouigu ile görüştükten sonra bir açıklama yapan De Mistura, son görüşmelerin kötü geçtiğine dikkat çekti.
Lavrov da, bazı Batılı ülkelerin Suriye\'ye uyguladıkları tek yanlı yaptırımları kaldırması gerektiğini ve Cenevre\'deki barış görüşmelerine katılan tüm tarafların Rusya\'da yapılması planlanan Suriye Kongresi\'ne davet edileceğini daha önce açıkladıklarını anımsattı.

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