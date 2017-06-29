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Dünya
Deutsche Welle

De Maiziere: Erdoğan'a etkinlik yasağı "kesinlikle doğru"

Federal hükümetin Erdoğan’ın Almanya’da konuşma yapmasına izin vermemesi, Berlin’de destek buldu. Almanya İçişleri Bakanı, “seçim öncesi dışarıdan etki etme çabaları kabul edilemez” dedi. Türkiye karara tepki gösterdi.

29 Haziran 2017 21:52

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da Türk göçmenlere hitaben konuşma yapmasına izin verilmemesini "kesinlikle doğru” olarak nitelendirdi.

Bild gazetesinin cuma günü yayımlanacak nüshası için açıklama yapan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan de Maiziere, Almanya'da "başlamakta olan seçim mücadelesi öncesinde dışarıdan etki etme çabalarının kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Bakan de Maiziere açıklamasında aynı zamanda "Türkiye bizim için önemli bir ortaktır ve öyle de kalacak” ifadesini kullandı.

Ancak Türkiye ile ilişkilerin son dönemde "çok kolay” olmadığını belirten de Maiziére, buna neden olarak "Türkiye'deki iç politikaya ilişkin çok sayıda kararı” gösterdi.

Bu durumun düzeltilmesi çağrısında bulunan Bakan de Maiziere, "Türk cumhurbaşkanının, sempatizanlarına yönelik Almanya'da katılacağı etkinliklerin buna muhtemelen katkı sağlamayacağını” dile getirdi.

Türkiye'den tepki

Türkiye, Almanya’nın Erdoğan'ın ülkede konuşma yapmasına izin vermeyen tavrına sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman siyasetçilerin "provokatif ve art niyetli" açıklamalarıın kabul edilemeyeceğini belirtti.

Kalın, perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, "Her fırsatta demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda Türkiye'ye ders vermeye kalkanların, terör örgütlerine, darbecilere ve kanun kaçaklarına kol kanat gererken, Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızla buluşmalarına engel olmaya çalışmaları, Avrupa'da hüküm süren çifte standartların en somut göstergesidir” ifadesini kullandı.

Berlin Erdoğan etkinliği istemiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki Türklere hitap edecek bir etkinlik düzenlemesine Alman hükümeti karşı çıkmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Perşembe günü Moskova'da yaptığı açıklamada, böyle bir etkinliğin Türkiye ile yaşanan gerginlikler nedeniyle "uygun olmadığını" belirtmişti.

Gabriel, "Almanya'da bu tür bir etkinliğin düzenlenmesinin mümkün olmadığı görüşünde olduğumuzu Türkiye'ye iletiyoruz" şeklindeki açıklamasına Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de destek verdiği bildirilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/DW/ JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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