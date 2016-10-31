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Spor

De Jong'a forma şansı

Galatasaray'da Tolga Ciğerci, Adanaspor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşmüştü

31 Ekim 2016 12:03

Galatasaray'ın, Amerika’nın LA Galaxy takımından kadrosuna kattığı Nigel De Jong'un cuma günü oynanacak Başakşehir maçında ilk kez 11’de oynaması bekleniyor

Tolga Ciğerci’nin, Adanaspor karşılaşmasında kart görüp cezalı duruma düşmesinin ardından ligin en formda takımlarının başında gelen Başakşehir’e karşı orta alanda kaptan Selçuk İnan’ın yanında De Jong yer alacak.

Adana deplasmanında son yarım saatte Tolga’nın yerine oyuna dahil olan 31 yaşındaki futbolcu, oldukça başarılı bir performans ortaya koymuştu. 

 

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Nigel De JongTolga CiğerciGalatasaray

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