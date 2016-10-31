De Jong'a forma şansı

Galatasaray'ın, Amerika’nın LA Galaxy takımından kadrosuna kattığı Nigel De Jong'un cuma günü oynanacak Başakşehir maçında ilk kez 11’de oynaması bekleniyor

Tolga Ciğerci’nin, Adanaspor karşılaşmasında kart görüp cezalı duruma düşmesinin ardından ligin en formda takımlarının başında gelen Başakşehir’e karşı orta alanda kaptan Selçuk İnan’ın yanında De Jong yer alacak.



Adana deplasmanında son yarım saatte Tolga’nın yerine oyuna dahil olan 31 yaşındaki futbolcu, oldukça başarılı bir performans ortaya koymuştu.