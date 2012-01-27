DDK: Dink cinayeti evraklarında tahrifat yapıldı

T24 - Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun tamamlama aşamasına geldiği Dink cinayeti raporunda, cinayetin aydınlatılmasında önem taşıyan evrakta tahrifat yapıldığı belirtildi.





Hrant Dink cinayetiyle ilgili çalışmalarını tamamlama noktasına gelen Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK), önemli verilere ulaştı. Köşk, özellikle konuyla ilgili bazı belgelerin ortadan kaybolduğunu, bazıları üzerinde de değişiklikler yapıldığını saptadı. Raporla birlikte bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma talep edilmesi bekleniyor.



Fırat Kozok'un Cumhuriyet gazetesindeki haberine göre; DDK, Dink cinayetiyle ilgili çalışmasını tamamlama aşamasına geldi. Yaklaşık 1 yıl boyunca İstanbul-Trabzon-Rize hattında yoğun bir çalışma yürüten Köşk, yaklaşık 50 bin sayfalık bilgi ve doküman topladı. Kurulda iki üyenin koordinasyonunda Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan görevlendirilen müfettişlerin de katılımıyla yapılan çalışmalarda tüm bu dokümanlar elenerek bir rapor oluşturuldu. Araştırmalarda Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 2007’de, Dink cinayetine ilişkin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’nün bazı görevlileri hakkında açtığı soruşturmada “kovuşturmaya yer olmadığı” yönündeki kararı başta olmak üzere, süreçte verilen kararlar masaya yatırıldı.



Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, raporda cinayetin ardından bazı evrakın ortadan kaybolduğu, bazılarının ise orijinal olmadıkları saptandı. Cinayetin aydınlatılmasında önem taşıyan belgelerden bazılarının tarihlerinin değiştirildikleri de DDK’nin saptamaları arasında.

O cep mesajı da incelendi



Süreçle ilgili tartışma yaratan iki konu da Köşk’ün gündemine girdi. Bunlardan birincisi, Yasin Hayal’in eniştesi Coşkun İğci’nin cinayetten önce Temmuz 2006’da Hayal’in Hrant Dink’i öldüreceği konusunda jandarma istihbaratına verdiği ileri sürülen istihbarat. Bu konuda eleştirilerin hedefi haline gelen jandarma, istihbaratın cinayetten önce değil, sonra geldiğini savunmuştu. Kamuoyunda tartışma yaratan diğer bir konu da savcı Hikmet Usta’nın da gündeme getirdiği Erhan Tuncel’e Tuncay Uzundal’dan geldiği belirtilen cep mesajıydı. İçeriği normalde “Yasin Hayal geldi, 7.65 mermi soruyor” şeklinde olan mesajın Trabzon Emniyeti’nde “Yasin abi geldi, erken gel” şeklinde değiştirildiği ileri sürülmüştü. Köşk’ün diğer idari işlemlerin yanı sıra bu konularda da saptamalara raporunda yer vereceği belirtiliyor. Köşk ayrıca TİB’nin, cinayet bölgesinde telefon kayıtları ile kamera kayıtları konusunda da eleştirilerini raporda sıralayacak.