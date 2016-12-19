DBP'li Yüksekova Belediyesi'ne kayyım atandı

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 674 sayılı kanun hükmünde kararnamesi (KHK) kapsamında Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi'ne, ilçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı kayyım olarak atandı.

Evrensel'de yer alan habere göre; Hakkari’nin Yüksekova Belediye Eş Başkan Vekili Adile Kozay, 3 Aralık’ta gözaltına alınmıştı. Kozay, 8 Aralık’ta da ‘terör örgütüne üye olmak’ gerekçesiyle tutuklanmıştı. Kozay, mevcut eş başkan Ruken Yetişkin’in 15 Ekim 2015’te görevden uzaklaştırılmasının ardından bu göreve vekaleten getirilmişti.

DBP’li 45 belediyeye kayyım atandı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un 15 Aralık’ta verdiği bilgiye göre, başkan vekilleri dahil DBP’li 62 belediye eş başkanı tutuklu, 43 belediyeye ise kayyım atandı.

Dün Akdeniz belediyesine, bugün de Yüksekova belediyesine kayyım atanmasıyla bu sayı 45’e yükseldi.

Görevden alınan belediye eş başkan sayısı 57 olurken, 10 belediye eş başkanı halen gözaltında.