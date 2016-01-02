DBP'li Suruç Belediye Başkanı Şansal'ın 44 yıl hapsi isteniyor

Hakkında hazırlanan iddianame 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı DBP'li Orhan Şansal için 44 yıla kadar ağır hapis cezası isteniyor. Şansal'ın Kobanê'de olduğu iddia ediliyor.

DHA'nın haberine DBP'li Suruç Belediye Eşbaşkanı Orhan Şansal, geçen 1 Aralık’ta gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ancak savcılığın yaptığı itiraz üzerine Orhan Şansal hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından ’Terör örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak’ suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldı. Polislerin aramasına rağmen bulunamayan Şansal ile ilgili Şanlıurfa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan iddianame tamamladı.

Belediye Başkanı’nın PKK’ya silah ve eleman sağladığı, Suruç Belediyesi’nin imkanlarını örgüt için seferber ettiği, PKK lehine yayın ve propaganda yapan Jın (Kadın) Haber Ajansı’na hiçbir hizmet almadan kurumun bütçesinden para aktardığı ve bunları belgelendirdiği suçlamaları yer alan iddianamede, Şansal’ın 44 yıla kadar ağır hapis cezası isteniyor. İddianamede ayrıca, Şansal’ın PKK'ya yardım ettiği, güvenlik güçlerinden kaçan örgüt sempatizanlarını belediyenin hizmet binasında sakladığı, yapılan aramalarda PKK'lıların kullandığı ayakkabılar, 18 el bombası ve çok sayıda silah ele geçirildiği ifadelerine yer verildi.

İddianamede, belediyeye ait resmi plakalı araçlarla PKK’ya çok sayıda silah taşındığı, PKK üyesi oldukları gerekçesiyle daha önce tutuklanmış kişilerin kurumda çalıştırıldığı, bu kişilere cezaevinde oldukları dönemde dahi işe gelmiş gibi gösterilerek maaş almaya devam edildiği de öne sürüldü. Asıl mesleği diş hekimi olan Orhan Şansal’ın Kobani’de olduğu buradan telefonla belediyeye yönlendirdiği de iddianamede yer alıyor.