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DBP'li Sebahat Tuncel'in dosyası Malatya'ya gönderildi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve yardımcısı Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto ettiği için 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'toplantı v

11 Ocak 2018 20:26

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve yardımcısı Fırat Anlı\'nın gözaltına alınmasını protesto ettiği için \'terör örgütü propagandası yapmak\' ve \'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek\' iddialarıyla 9.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava, Tuncel\'in Malatya\'da tutuklu yargılandığı dosyayla birleştirildi. 
​DBP Eş Genel Başkanı Tuncel\'in, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Kışanak ile yardımcısı Anlı\'nın gözaltına alınmasını protesto etmek için 25 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen eyleme katıldığı için \'terör örgütü propagandası yapmak\' ve \'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek\' iddialarıyla 9.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya Kandıra F Tipi Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Sebahat Tuncel, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tuncel\'in avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Tuncel\'in kimlik tespitinin ardından söz alan cumhuriyet savcısı, Diyarbakır\'da görülen dava ile Malatya\'da görülen dava arasında fiili ve hukuki bağ bulunduğu gerekçesiyle dosyaların birleştirilmesini istedi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Diyarbakır\'daki dava dosyasının, Sebahat Tuncel\'in Malatya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılandığı \'terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak\' suçlamasıyla açılan davanın dosyası ile birleştirilmesine hükmetti. 

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