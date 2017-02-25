DBP'li Savur Belediye Başkanı gözaltına alındı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde polis ve jandarma ekiplerince Savur Belediyesi ile bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda Savur Belediye Başkanı Aydın Alökmen ile S.İ, M.Z.G, O.A. ve İ.Ö. gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel içerikli yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.



Bu arada, polis ekiplerince belediyede başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Belediye binasında arama yapıldığı öğrenilirken, baskın sırasında binaya Türk bayrağı asıldı.