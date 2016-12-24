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DBP'li Kars İl Eş Başkanı Fidanboy tutuklandı

DBP'li Kars İl Eş Başkanı Önder Fidanboy ve parti yöneticisi Ramiz Atmaca çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

24 Aralık 2016 19:59

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kars İl Eş Başkanı Önder Fidanboy ve parti yöneticisi Ramiz Atmaca ‘örgüt üyeliği, maddi yardım sağlama ve propaganda’ suçlamalarıyla tutuklandı.

Kentte aralarında HDP ve DBP’li siyasetçilerin de bulunduğu 19 kişiden dördünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Fidanboy ve Atmaca, ‘örgüt üyeliği’, ‘örgüte maddi finansman sağlama’ ve ‘propaganda’ suçlamalarıyla tutuklandı.

Diğer iki şüpheli de adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında sekiz kişi daha tutuklanmıştı.

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