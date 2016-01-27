DBP'li Karakoçan Belediye Başkanı gözaltına alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda, Karakoçan Belediye Başkanı Burhan Kocaman'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.



Vatan'da yer alan habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak gerçekleştirilen operasyonda, Karakoçan Belediye Başkanlığı binası, DBP'li Belediye Başkanı Kocaman'ın evi ile 10 adreste arama yapıldı.



350 güvenlik görevlisinin katıldığı operasyonda Başkan Kocaman ile belediye meclis üyesi Cennet Ayık'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.



Aramada, bir ruhsatsız tabanca ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

