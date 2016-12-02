T24 LogoT24 Logo
Gündem

DBP'li Halfeti Belediye Başkanı Bayram gözaltında

Operasyon kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtildi

02 Aralık 2016 12:22

Şanlıurfa'da düzenlenen terör soruşturmasında DBP'li Halfeti Belediye Başkanı Mustafa Bayram gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekipleri, belediye binasına gelerek arama başlattı.

Ekiplerin bir kısmı bina içi ve kuruma ait araçlarda inceleme yaparken, bir kısmı da dışarıda önlem aldı. Birkaç bilgisayar kasası ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Belediye Başkanı Mustafa Bayram gözaltına alındı. Halen devam eden operasyon kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.

 

ETİKETLER

ŞanlıurfaDBPHalfeti BelediyesiMustafa Bayram

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24