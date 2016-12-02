DBP'li Halfeti Belediye Başkanı Bayram gözaltında

Şanlıurfa'da düzenlenen terör soruşturmasında DBP'li Halfeti Belediye Başkanı Mustafa Bayram gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekipleri, belediye binasına gelerek arama başlattı.

Ekiplerin bir kısmı bina içi ve kuruma ait araçlarda inceleme yaparken, bir kısmı da dışarıda önlem aldı. Birkaç bilgisayar kasası ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Belediye Başkanı Mustafa Bayram gözaltına alındı. Halen devam eden operasyon kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.