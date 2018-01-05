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DBP'li eski belediye başkanları tahliye edildi

13 aydır tutuklu bulunan eski DBP'li 2 belediye başkanında aralarında bulunduğu 3 kişi tahliye edildi

05 Ocak 2018 00:40

Şanlıurfa'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan ve 13 aydır cezaevinde bulunan Demokrat Bölgeler Partili(DBP) Bozova Belediyesi eski Eş Başkanı Fatma Doğan ile Suruç'un mahalle olan Aligor Beldesi eski belediye başkanı İbrahim Halil Parıldar'ın da aralarında bulunan 3 kişi tahliye edildi.

İstanbul Beşiktaş'ta çevik kuvvet polislerine yönelik saldırıdan sonra Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK'ya yönelik  yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Viranşehir Belediyesi'nin DBP’li eski eş Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye eski eş başkanları Zeynel Taş ve Fatma Doğan'ın da bulunduğu 52 kişiden 17 kişi tutuklanmıştı.

Şanlıurfa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında tutuklu bulunan 17 kişiden Bozova Belediye eski Eş Başkanı Fatma Doğan, Suruç Aligor eski Belde Belediye Başkanı İbrahim Halil Parıldar ve Şefika Kandar tahliye edildi.

Mahkeme diğer tutukluların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. (DHA)

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İbrahim Halil ParıldarFatma Doğantahliye

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