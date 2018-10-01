T24 LogoT24 Logo
Gündem

DBP'li eski belediye başkan yardımcısına 7,5 yıl hapis

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Suruç Belediyesi eski Başkan Yardımcısı DBP'li Hülya Kaya'ya, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

01 Ekim 2018 17:26

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, terör örgütü PKK/KCK\'ya üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Suruç Belediyesi eski Başkan Yardımcısı DBP\'li Hülya Kaya\'ya, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
\'Terör örgütü üyeliği\' suçlamasıyla 2016 yılının Aralık ayında gözaltına alınarak, tutuklanan dönemin Belediye Başkan Yardımcısı DBP\'li Hülya Kaya, bugün Şanlıurfa 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde son kez hakim karşısına çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı, savunmasında, herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını ileri sürerek, beraatini talep eden Kaya ile ilgili mütalaasını verdi. Sanığın, belediye başkan yardımcılığı yaptığı dönemde katıldığı programlarda terör örgütünü övücü konuşmalar yaptığını, örgüt üyeliğinin tespit edildiğini belirten savcı, kuvvetli delil durumunun göz önünde bulundurularak, cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, yargılama sonucu tutuklu sanık Hülya Kaya\'yı \'silahlı terör örgüt örgütüne üye olma\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAPKKKCKSuruç BelediyesiBaşkan Yardımcısı DBP Hülya KayaAralıkBelediye Başkan Yardımcısı DBP KayaAğır Ceza MahkemesiCumhuriyetKayaSanığınMahkemeHülya Kaya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24