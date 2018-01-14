DBP'li eski başkan vekilinden kayyum belediyeye yol teşekkürü

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesindeki Yenişehir Mahallesi\'nde oturanların yolların çamurlu olmasından dolayı ayakkabılarına poşet geçirip dışarıya çıkma çileleri, yolların yapılması ile sona erdi. Bu mahallede oturan ve daha önce DBP\'den Silopi Belediye Başkan Vekilliği yapan Hüsnü Yıldırım, \"Daha önce dışarıya poşetlerle çıkabiliyorduk. Şu anda arabalarımızla evimizin önüne gelebiliyoruz. Çocuklarımız çamura basmadan okula rahatlık gidebiliyor. Memnuniyetimizi dile getirmek istiyoruz. Kaymakam beyimize çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

Silopi ilçesindeki Yenişehir Mahallesi\'nin 20\'ye yakın sokakta yolların yapılmaması ve özellikle kış aylarında öğrenciler okulla gittiklerinde ayakkabıları çamura batmaması için poşet geçirmeleri çilesi yolların yapılması ile son buldu. Belediyeye kayyum olarak atanan Kaymakam Savaş Konak\'ın talimatı ile yolların yenilenmesi çalışmaları yapılırken, mahalle sakinleri Konak\'a teşekkür etti. Aynı mahallede oturan ve 2014 yerel seçimlerine kadar DBP\'li Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Hüsnü Yıldırım, \"Kaymakam beyin talimatı ile yollarımız yapıldı. Altyapıları da yapılacak. Daha önce dışarıya poşetlerle çıkabiliyorduk. Şu anda arabalarımızla evimizin önüne gelebiliyoruz. Çocuklarımız çamura basmadan okula rahatlıkla gidebiliyor. Memnuniyetimizi dile getirmek istiyoruz. Kaymakam beyimize çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

\'OKULA GİTMELERİ İÇİN POŞET ALIYORDUM\'

Daha önce çocuklarının okula gittiğinde çamurdan dolayı ayakkabılarına poşet geçirdiklerini anlatan Mahmut Burak ise, 2 yıldan bu yana yollarının bulunmadığını anlatırken, \"Çocuklarım okula giderken ayakkabılarına poşet geçiriyorduk. 10 çocuğum var. Hepsi de okula gidiyordu. Okula gidebilmeleri için poşet alıyordum. Eski belediyeye daha önce gidip söyledik. Onlar yaptırmadılar. Belediye değişince oraya gittik. Belediye yetkilileri en kısa zamanda yolu getireceğini söyledi. Belediye yolumuzu yaptı çok teşekkür ederiz. Şimdi yolumuz var. Araba evimizin önüne kadar geliyor. Eşyalarımızı indiriyoruz. Daha önce yağışlı olmayan havalarda hafta bir erzak getiriyorduk. Şimdi her gün erzak getirebiliyoruz\" dedi.

Silopi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar, halkın talebi ve tarla sahiplerinin izni ile çalışma başlattıklarını anlatırken, 20’den fazla sokak ve 5 kilometreye yakın yol çalışması yaptıklarını söyledi. Saygıdar, \"İmar dışında olduğu için anlaşma sağlanmıyordu. Kaymakam beyin talimatları ile bunu sağlayabildik. Şu an stabilize yol yapıyoruz. Vatandaşları çamurdan ve poşetten kurtarıyoruz. Şimdiye kadar ayaklarına poşet bağlayarak çarşıya inebiliyorlardı. Bundan sonra o olmayacak. Herkese hizmet götürmek için çalışıyoruz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI