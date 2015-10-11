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DBP'li Eruh Belediye Başkanı gözaltına alındı

Gözaltına alınan Eda Kilis, Eski Eruh Belediye Başkanı'nın 'özerklik' açıklaması yaptığı sebebiyle görevden alınmasının ardından belediye başkanlığına getirilmişti

11 Ekim 2015 22:01

Siirt'in Eruh ilçesinde, aralarında DBP'li Belediye Başkanı Eda Kilis ile eşinin de yer aldığı 11 kişi gözaltına alındı. Eda Kilis, eski Eruh Belediye Başkanı Hüseyin Kılıç'ın, "özerklik" ilanı yaptığı sebebiyle İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden alınmasının ardından göreve gelmişti.

Eruh Emniyet Amirliği Terörle Mücadele Şube (TEM) ekiplerince Siir'tin 3 mahallesinde farklı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, Eruh Belediye Başkanı Eda Kilis, eşi Hasan Kilis, DBP'li belediye meclis üyesi Salih Özer ile 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

Eski Eruh Belediye Başkanı Hüseyin Kılıç bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı özerklik açıklamalarının ardından gözaltına alınıp, ev hapsi cezasına çarptırılmış veİçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden alınmıştı. Kılıç'ın görevden alınmasından sonra, Eda Kilis Belediye Meclisi'nin kararıyla Eruh Belediye Başkanlığı'na getirilmişti.

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