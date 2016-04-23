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DBP’li Bulanık Belediye Eş Başkanı tutuklandı

Bulanık'ta ev baskınında gözaltına alınan 35 kişiden 15'i tutuklandı

23 Nisan 2016 23:08

Muş merkez ile Hasköy ve Bulanık ilçelerinde yapılan baskınlarda gözaltına alınan aralarında Bulanık Belediye Eş Başkanı Figen Yaşar’ın da bulunduğu 35 kişiden 15’i “örgüt üyesi” oldukları iddiasıyla tutuklandı.

İMC'de yer alan habere göre, Muş merkez ile Hasköy ve Bulanık ilçelerinde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyelerinin evlerine iki gün önce yapılan baskınlarda gözaltına alınan aralarında aralarında Bulanık Belediye Eş Başkanı Figen Yaşar’ın da bulunduğu 35 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadeleri alınan 35 kişi, “örgüt üyesi” oldukları iddiasıyla tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemede 35 kişiden 20’si serbest bırakılırken, aralarında Bulanık Belediye Eş Başkanı Yaşar’ın da bulunduğu 15 kişi aynı iddiayla tutuklanarak, Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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