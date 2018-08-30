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DBP'li bir belediyeye daha kayyım atandı

Adıyamın'ın merkeze bağlı Kömürlü Beldesi'nin DBP'li Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, 4 askerin şehit olmasının ardından tutuklanmıştı

30 Ağustos 2018 18:07

16 Ağustos'ta 4 askerin şehit olduğu Adıyamın'ın merkeze bağlı Kömürlü Beldesi'nin, tutuklandıktan sonra görevden alınan DBP'li Belediye Başkanı Hüseyin Yuka'nın yerine Vali Yardımcısı Adem Kaya kayyım olarak atandı.

Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında 16 Ağustos’ta, askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 1, dost ateşiyle ise 3 askerin hayatını kaybettiği olayın ardından DBP’den seçilen Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, gözaltına alınarak mahkemece tutuklanmıştı.Yuka ayın gün İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. 

Valilik, vali yardımcılarından Adem Kaya’yı, Kömür Belde Belediyesi’ne kayyım olarak atadığını açıkladı.(DHA)

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