DBP'li belediyelere eş başkanlık soruşturması

İçişleri Bakanlığı, Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) 102 belediyesine çifte inceleme başlattı. Bakanlık, daha önce denetim için mülkiye müfettişleri görevlendirilen 102 belediye hakkında, şimdi de Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne bağlı sadece mali yönden denetleme yetkisi ve görevi olan kontrolörlerin, DBP’li belediyelerde uygulanan ‘eş başkanlık’ sistemini incelemeleri istedi.

Mülkiye müfettişleri, bölgedeki 102 DBP’li belediyeden 93’ünde bir süredir incelemelerde bulunuyorlardı. Müfettişler, “Şehir merkezine yerleşen PKK militanlarına lojistik destek, örgütün oluşturduğu sözde bağımsız bölge ve mahallerde militanlara yardım, şehirde örgütçe kazılan hendekler için iş makineleri ve eleman sağlama, PKK ile bağlantılı olduğu tespit edilen kişileri işe alma, mühimmat, silah ve teröristlerin taşınması için araç temin etme, teröristlerin gizlenmeleri, kaçmaları, yaralananların tedavisine yardım ve yataklık” iddialarını inceliyorlardı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mülkiye müfettişlerinin sürdürdüğü incelemenin yanı sıra Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla 26 Ağustos 2015 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na gönderilen yazıda, Doğu ve Güneydoğu’daki belediyeler için yeni bir denetim başlatılması istendi. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, bakanlıktaki görevinin son resmi gününde bu yazıya 27 Ağustos 2015 tarihinde hemen onay verdi.

‘Bu sistem suç teşkil ediyor'

Bu soruşturma için Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne bağlı kontrolörlerin görevlendirildiği bildirildi. Davutoğlu’nun talimatı ve İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla bölgeye gönderilen 70 kontrolör, belediyeleri denetlemeye başladı. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 77. Maddesi’ne göre sadece mali yönden denetleme yetkisi ve görevi olan kontrolörlerin, DBP’li belediyelerde uygulanan ‘eş başkanlık’ sistemini incelemeleri istendi. Soruşturma evrakında, ‘eş başkanlık’ sisteminin yasal olmadığı ve suç teşkil ettiği vurgulandı. Soruşturma evrakında özetle şöyle denildi:

“5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda ve mevzuatta düzenlenmeyen eş başkanlık uygulamasına geçildiği, belediye meclis üyesi sıfatıyla seçilen ancak Belediye Başkanısıfatı bulunmayan bir kişinin daha eş başkanlık adı altında belediye başkanlığı görevini usulsüz olarak üstlendiği ve yetkileri kullanmaya başladığı ve kendisine ayrıcalıklar sağlandığı (makam aracı, makam odası, sekreter, ücret ödeme gibi), bu durumun ise yürürlükteki mevzuata açıkça aykırılık teşkil etmesinin yanı sıra kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, belediye başkanları yönünden ise görevin kötüye kullanılması suretiyle suç oluşturabileceği, ayrıca belediye başkanının gerçekleştirdiği idari iş ve işlemlerin hukuken geçersiz olacağı dikkate alındığında bu durumun vatandaşların, kamunun ve belediyelerin zararına sebep olabileceği değerlendirildiğinden, eş başkanlık sistemini uygulamaya geçiren belediye başkanlarının suç oluşturabilecek bu uygulamaları terk etmelerinin sağlanması...”

102 belediye DBP'de

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), 11 Temmuz 2014 tarihindeki 3. Olağan Kongresi’nde alınan kararla adını Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) olarak değiştirdi; yeni yapı ‘kadro partisi’ olarak adlandırıldı. Türkiye genelinde tek parti bünyesinde seçime gidilmesi kararlaştırıldı ve bunun adresi de HDP oldu. Bölge kentlerinde çalışma yürütüleceği için BDP’li belediyelerden HDP’ye geçiş olmadı. DBP, halen 3’ü büyükşehir 11 il, 68 ilçe ve 23 beldede belediye başkanlığına sahip.

PKK mezarlığı da incelemede

Kontrolörlere verilen soruşturma evrakının ekinde 16 maddelik inceleme talimatı da bulunduğu bildirildi. Buna göre DBP’li belediyelerle ilgili, “Eşbaşkanlık sistemi, personele yapılan sosyal denge zammı, çok dilli belediyecilik, ana dilde hizmet, belediye başkanı ve diğerlerinin mal beyanında bulunup bulunmadıkları, yargılanan ya da mahkûm olan personel için idari işlem yapılıp yapılmadığı, bölgede ‘Sarmaşık’ adıyla bilinen derneğin belediyeyle bağlantısı, ortak faaliyetlerin mevzuata uygunluğu, belediye ya da şirketlerine ait gayrimenkullerin kimlere tahsis edildiği, cenazelerinin nakli, defin işleri, mezarlıkların yapımı, bakımı ve kullanımına ilişkin hususlar” da incelenecek.