DBP'li belediye, darbecilere karşı çıkan valinin adını caddeye verdi

Mardin'in merkez ilçesi Artuklu belediye meclis üyeleri, 15 Temmuz'da "Sıkıyönetim komutanı olarak yönetime el koyuyorum" diyen 70. Tuğgeneral Salih Kırhan'a karşı çıkarak "Kışlanın dışına tek bir adam adım atarsan seni vururum" diyen Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın adını caddeye verdi.

Sputnik’in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Valilik binası önünde vatandaşlarla birlikte sabahlayan Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın adı kentteki bir caddede verildi. Darbe girişimi gecesi kendisini arayan Mardin 70. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Kırhan'ın "Sıkıyönetim komutanı olarak yönetime el koyuyorum" demesine "Kışladan tek adam çıkarsa seni vururum" diyen Vali Mustafa Yaman'ın darbeye karşı olan kararlı tutumu ve sergilediği tavırlar merkez DBP'li Artuklu Belediyesi'nin aylık olağan meclis toplantısında gündeme getirildi.

Belediye Başkanlığı'nı DBP'li Emin Irmak'ın yaptığı Artuklu Belediyesi AK Partili meclis üyesi Zeynelabidin Toparlı ve arkadaşları tarafından meclis başkanlığına verilen teklif mektubunda, "15 Temmuz darbe girişiminde Mardin 70. Mekanize Tugay Komutanı ile yaşadığı diyaloğun sonucunda tavrını demokrasi ve milli iradeden yana net bir şekilde ortaya koyarak, darbeye karşı dik durup, darbecilere Mardin'i teslim etmeyen ve Mardin'in kahramanı olan Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın gösterdiği net duruş ve kahramanlığının nişanesi olarak, Hükümet Caddesi olarak bilinen caddenin isminin Mustafa Yaman Caddesi olarak değiştirilmesini talep ve teklif ediyoruz" denildi.

Teklifi kabul eden Meclis üyeleri, oy çokluğuyla Hükümet Caddesi'nin ismini Vali Yaman caddesi olarak resmen değiştirdi.