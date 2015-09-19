DBP'li belediye başkanlarından öz yönetim talebi

Demokratik Bölgeler Parti'li (DBP) belediye başkanları Diyarbakır'da bir araya gelerek, özyönetim taleplerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Kürt meselesinden ayrı olarak yerinden yönetimin Türkiye için acil bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Türk, “Kürt meselesi yüzde 90 yerel yönetimler sorunu olduğunu” savundu.

Ahmet Ün’ün DHA’da yer alan haberine göre, Doğu ve Güneydoğu'daki DBP'li belediye başkanlarının katılımıyla dün Diyarbakır'da başlayan ve öz yönetim konusunun tartışıldığı 'Hep birlikte öz yönetime' içerikli toplantı bugün sona erdi. Toplantının sonuç bildirgesi bugün düzenlenen basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

"Kürt meselesi yüzde 90 yerel yönetimler sorunudur"

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk tarafından okunan sonuç bildirgesinde, özyönetim talebi dile getirildi. Kürt meselesi yüzde 90 yerel yönetimler sorunu olduğunu ileri süren Türk, şunları söyledi:

"Yüzlerce yıl bu coğrafyada özerk ve kendi topraklarında yaşayan Kürtler'in, bu tarihsel ve meşru talebi bir kez daha yasa dışı, illegal ilan edildi. Bilindiği gibi Kürtler, 'Ne istiyorsunuz?' sorusuna 'Özerklik', 'Özyönetim' cevabını vermektedir. Tüzük, program, kongre ve konferanslarda bunu açıkça ifade etmiş, seçilmişler de bu talebini sıkça dile getirmişler. Bugün bunu daha net bir şekilde ortaya koymaktadırlar. Kürt meselesi yüzde 90 yerel yönetimler sorunudur tespiti ve statüsüz bir çözümün olmayacağı gerçeği orta yerde durmaktadır. Bu sorun çözülmedikçe hepimizin ödediği faturanın katlanarak artığı görülmektedir. Kürt meselesinden ayrı olarak yerinden yönetim bu ülke için acil bir ihtiyaçtır. Hele son dönemlerde artan tek kişilik yönetim hevesi bunu zorunlu kılmaktadır. Zaten Kürtlere karşı bu katı tutumun altında bu talebin ülke geneline yansıması kaygısı yaratmaktadır."

‘Özyönetimlerin devleti reddetmediğini belirtiyoruz’

“DBP'li yerel yönetimler olarak, çağdaş, evrensel ve demokratik hukuk tarafından temel insan hakkı olarak kabul edilen ve partisinin programında savundukları özyönetimin, Türkiye 'nin demokrasinin ileriye taşıyacağını” ifade eden Türk, şöyle devam etti:

"Küresel ve yerel düzeyde iflas eden ulus devletçiliğin, toplumsal sorunları çözme bir yana daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Hükümeti, demokratik ve eşitlikçi bir şekilde ülkeyi kaostan çıkarmaya, Türkiye'de yaşayan tüm halkların, inançların ve düşüncelerin kendini bulacağı bir anayasa oluşturmaya, yerellerden gelişen her türlü antidemokratik politikaları son vermeye, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na koyulan çekincelerin kaldırılmasına, Abdullah Öcalan'ın özgür bir şekilde çözüm sürecinde muhatap alınmasına, özyönetimin devleti ret etmediğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve hükümetini, halkın özyönetim talebini saygılı yaklaşmaya, tüm demokratik tepkilere rağmen sürdürülen baskıları sonlandırmaya ve evren hukuk kurullarına uymaya çağırıyoruz."

Türk, açıklamasında “hem Kürt sorununun çözümünde hem de barışın tesisinde belirleyici önemdeki özyönetim talebini meşru ve demokratik bir talep, hak olarak gördüklerini” dile getirerek,” özyönetim talebinde bulundukları için tutuklanan belediye başkanlarının serbest bırakılması” çağrısında bulundu. Türk, son dönemlerde yaşanan sokağa çıkma yasağına da tepki gösterdi.

Hendekli sokaklarda yürüyüş

Yapılan açıklama ardından aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak, BDP Eşbaşkanı Emine Ayna, bazı belediye başkanlarının da bulunduğu bir grup Sümer Park'tan Sur İlçesi'nde bulunan Lalebey Mahallesi'ne yürüyüş düzenledi. Yürüyüş güzergahında grup, bazı sokaklarda oluşturulan hendeklerin arasında yürüdü.