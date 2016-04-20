DBP'li Akdeniz Belediyesi'ne 'eş başkanlık' soruşturması

Mersin Akdeniz Belediye Meclisi'nde alınan "Eş başkanlık Sistemi" kararı nedeniyle aralarında AKP ve CHP'li üyelerinin de bulunduğu tüm meclis üyeleri hakkında Mülkiye Müfettişleri'nce soruşturma başlatıldı.

Eş başkanlık ile ilgili herhangi bir yasal düzenlemenin olmadığı gerekçe gösterilerek belediyenin tüm meclis üyeleri hakkında "Haksız bir menfaat elde edilmesine sebep olunduğu" iddia edilerek açılan soruşturmaya Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Yüksel Mutlu ve M. Fazıl Türk de dahil edildi.

Eşbaşkanlardan Yüksel Mutlu hakkında "Kendi lehine haksız menfaat elde ettiği" ve "Meclis'te Eşbaşkanlık'ta olumlu yönde oy kullandığı" gerekçesiyle soruşturma başlatılırken, Fazıl Türk hakkında ise "Eşbaşkan lehine haksız menfaat kazanması yönünde oy kullandığı" ve "Yerel mahkeme tarafından verilen iptal kararının uygulanmadığı, uygulanmış gibi gösterildiği" gerekçeleriyle soruşturma açıldı.

Aralarında CHP ve AKP'li üyelerinde bulunduğu belediye meclisi hakkındaki soruşturmaya ilişkin belediye tarafından 18 Nisan Pazartesi günü yazılı savunma verildi.

Verilen bu savunma doğrultusunda müfettişlerin 45 gün içerisinde vereceği karar doğrultusunda dava açılıp, açılmamasına karar verilecek.

"Ellerinde somut bir şey yok"

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, Yüksel Mutlu, "Tüm incelemelere ve iki operasyon geçirmemize rağmen belediyede herhangi bir şey bulunamadı. Ama en son bulunan şey sanki bir şey bulunmuş gibi Eşbaşkanlık sistemi üzerine bir idari soruşturma başlatıldı" dedi. Mutlu, iddiaların aksine haksız yere hiçbir menfaat sağlamadıklarının da altını çizdi. Mutlu, "Ne ben, ne de eşbaşkanım ikinci bir maaş almıyoruz, tam aksine halkın menfaatini düşünerek çalışma yürütmeye çalışıyoruz. Ellerinde somut hiçbir şey yok" diye konuştu.

Yine başlatılan soruşturmanın siyasi bir soruşturma olduğunu, kendilerinin de bu nedenle politik bir savunma yaptıklarını kaydeden Mutlu, "Savunmamızda partimizin eşbaşkanlığa nasıl yaklaştığını, kuruluş aşamasında Yargıtay'a başvurulduğunu ve Yargıtay tarafından kabul edildiğini savunduk" ifadelerinde bulundu.

"Sonuna kadar savunacağız"

Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı M. Fazıl Türk ise, "Biz bu kararımızı sonuna kadar savunmaya kararlıyız. Eğer bir eşitlikten bahsediyorsak bizlerde kadın ve erkeğin eşit temsiliyetini sağlamak için parti olarak bu sistemi uyguluyoruz" dedi.

"Hazımsızlığın göstergesidir"

Bu duruma ilişkin öncelikle usule ilişkin itirazda bulunduklarını ifade eden Eşbaşkan Yardımcısı avukat Sebahat Gençtarih Cebe "Soruşturma'da menfaat denilmiş ama nasıl bir menfaat olduğu, kimin lehine bir menfaat yapıldığı belirtilmemiş. Ellerinde ne bir belge ne de bir delil var, somut bir isnatta yok" diye konuştu.

"Bir meclis üyesi hangi haklardan yararlanabiliyorsa eşbaşkanımız da bu kadar haktan yararlanabiliyor" diyen Cebe, hiçbir şekilde bir menfaatin olmasının söz konusu olmadığını belirtti. .