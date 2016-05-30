DBP Şırnak il yöneticisi Hürşit Külter’den 2 gündür haber alınamıyor

Şırnak’ta gözaltına alındığı Özel Harekât polislerine ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ancak Şırnak İl Emniyeti’nin gözaltına alınmadığını söylediği DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den haber alınamıyor. Son olarak Şırnak Valiliği ve Jandarma’dan da “Gözaltında değil” açıklamaları geldi.

İki gün önce sosyal medyada Külter’in gözaltına alındığı belirtilmişti. Emniyet ise Külter’in gözaltında olmadığını söylüyor.

İMC'de yer alan habere göre, “BÖF” adlı bir Twitter hesabında, önceki gün, “PKK/KCK dosyasında örgütün sözde Şırnak Valisi olarak geçen Hurşit Külter silahıyla birlikte bir kanalizasyon çukurunda yakalandı” mesajı yazılmıştı.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre de avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını verdi.

Şırnak Valiliği’nden açıklama

Şırnak Valiliği de Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yaptı.

Valilikten 2 gün sonra gelen açıklamada, “Bazı sosyal medya paylaşımlarında Hurşit Külter isimli şahsın emniyet tarafından gözaltına alındığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Söz konusu şahıs, emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dendi.

Jandarma da “Gözaltında değil” dedi

Jandarmaya da başvuru yapan İHD’li avukatlara, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’ndan da benzer bir yanıt geldi. Jandarma’dan Külter’in gözaltında alınıp alınmadığına ilişkin bilgi isteyen avukatlara “Bu isimde birisi gözaltında değil” cevabı verildi.

Aile savcılığa başvurdu

Külter’in babası Hamdi Külter, “Polisler diyor elimizde emniyete soruyoruz diyor bizde değil. JÖH, PÖH, kendi sayfasında oğlumun ellerinde olduğunu söylüyorlar” dedi ve oğlunun nerede olduğunu öğrenmek istediğini belirterek, “Devlet oğlumun nerede olduğunu açıklasın. Oğlumun nerede olduğunu bulmak için her yere başvuracağım. Bu işim peşini bırakmayacağım” şeklinde konuştu. Külter’in ailesi, Cumhuriyet Savcılığı’na başvuruda bulundu.

Twitter’da kampanya

Öte yandan sosyal medyada haber alınamayan Hürşit Külter için, “#HurşitKülterNerede” hashtag’i ile kampanya başlatıldı.