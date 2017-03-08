T24 LogoT24 Logo
Gündem

DBP Şanlıurfa Eş Başkanı tutuklandı

Yasemin Kılıç, ‘terör örgütü propagandası’ iddiasıyla tutuklandı

08 Mart 2017 04:15

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Şanlıurfa İl Eş Başkanı Yasemin Kılıç, “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Valilik'in yasak kararına rağmen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapmak isterken gözaltına alınan 21 kişinin arasında yer alan ve savcılık tarafından serbest bırakılan DBP İl Eş Başkanı Yasemin Kılıç, terör örgütü propagandası ve sosyal medya hesabından ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye ifade veren Kılıç, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ dosyasından serbest kalırken, ‘terör örgütü propagandası’ dosyasından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

ETİKETLER

terör örgütü propagandasıdbpyasemin kılıçşanlıurfa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24