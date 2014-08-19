DBP: O fotoğraf 1990'lı yılların savaş görüntülerini hatırlatıyor

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Lice'de Mahsum Korkmaz heykelinin yıkımı sırasında bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, sorumlu askerlerin açığa alınarak yargılanmasını talep etti. Açıklamada, “1990’lı yılların savaş görüntülerini hatırlatırcasına heykelin başına ayaklarını koyarak fotoğraf çekmiştir. Bu, bir halkın değerlerine açıkça hakaret etmektir” ifadelerine yer verildi.

KCK’dan yapılan açıklamada ise, “Kürtler, özgürlük devriminde şehit düşen evlatlarının; kızları ve oğullarının üzerinde titrer, ölümüne sahiplenirler. Bu anlamda AKP, şehitler mezarlığına saldırmak ve mezarlığı ateşe vermekle, Kürtlerin tüm değerlerine saldırmıştır” denildi.

1 kişinin hayatını kaybettiği heykel yıkımı ve sonrasında bir askerin PKK’lı Mahsum Korkmaz’ın heykelinin baş kısmına postalıyla basıp poz vermesiyle ilgili DBP tarafından yapılan açıklamada yaptığı açıklamada, heykelle ilgili durumun durum diyalog zemininde değerlendirilmesi gerekirken, bir kişinin hedef gözetilerek öldürüldüğü belirtildi.

Radikal’de yer alan habere göre, sosyal medyada paylaşılan ve askerleri Mahsum Korkmaz heykeline basarken gösteren fotoğraf a da değinilerek şöyle denildi:

“1990’lı yılların savaş görüntülerini hatırlatırcasına heykelin başına ayaklarını koyarak fotoğraf çekmiştir. Bu, bir halkın değerlerine açıkça hakaret etmektir. Demokrasi ve özgürlük mücadelesi tarihi direnişle dolu olan bu halk, bu hakareti asla ama asla kabul etmeyecektir.

Şimdiye kadar olduğu gibi AKP hükümeti yine halkın en büyük değerleriyle oynama çabası içerisindedir. Böylesi bir durumun yaşanmasının ‘demokratikleşme’ söylemlerinin yoğunca geliştirildiği bir döneme denk getirilmesi manidardır. AKP hükümetini bu tür saldırgan tutumlardan vazgeçmeye çağırıyoruz.

Sivillere ateş açma emrini veren askeri yetkililer hakkında derhal soruşturma açılmasını, soruşturma boyunca yetkililerin açığa alınmasını talep ediyoruz.”

KCK: Kürtlerin tüm değerlerine saldırı

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. KCK açıklamasında, heykele yönelik operasyonun, ‘zaten olamayan bir sürecin, çatışmasızlık ortamının dinamitlenmesi’ demek olduğu belirtilerek şunlar söylendi:

“AKP, ateşle oynamaktadır. Kürt halkının en yüksek ve en dokunulmaz değerleri, özgürlük mücadelesinin şehitleridir. Kürtler, özgürlük devriminde şehit düşen evlatlarının; kızları ve oğullarının üzerinde titrer, ölümüne sahiplenirler. Bu anlamda AKP, şehitler mezarlığına saldırmak ve mezarlığı ateşe vermekle, Kürtlerin tüm değerlerine saldırmıştır.”

Cenaze köye getirildi

Bu arada, 1986 yılında bir çatışmada hayatını kaybeden, PKK’lı Mahsum Korkmaz’ın Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki heykelinin yıkımı amacıyla düzenlenen operasyonda ölen Mehdi Taşkın'ın cenazesi morgdan alınarak Lice'ye bağlı Yolçatı köyüne getirildi.