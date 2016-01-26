DBP Hukuk Komisyonu: Güneydoğu’da 6 ayda 259 sivil öldürüldü

DBP Hukuk Komisyonu üyesi avukat Feride Laçin, Güneydoğu’da 24 Temmuz'dan bu yana 259 sivil öldürüldüğünü, bölgedeki belediye başkanlarının 21'i tutuklandığını, 29'unun görevden uzaklaştırıldığını söyledi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Oral’ın haberine göre, DBP Hukuk Komisyonu üyesi avukat Feride Laçin, 24 Temmuz’dan bu yana bölgede sürdürülen operasyonlarda 65’i çocuk, 44’ü kadın, 44’ü 60 yaş üstü olmak üzere 259 sivilin öldürüldüğünü belirterek, uluslararası mahkemelere başvuracaklarını söyledi. Laçin, Temmuz ayından bu yana 102 belediye başkanından 21’inin tutuklandığını, 29’unun görevden uzaklaştırıldığına dikkat çekti.

Laçin, Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 56’ncı güne giren, Şırnak’ın Silopi ilçesinde geceleri, Cizre ilçesinde ise 53 günden bu yana süren sokağa çıkma yasakları ile ilgili değerlendirme yaptı. Laçin, anne karnındaki bebekten, çocuklara gençlere, kadınlara, yaşlılara, beyaz bayrakla hastaneye gitmeye çalışan yaşlılara kadar çok sayıda sivilin öldürüldüğüne dikkat çekerek, “Tankların yerleşim alanlarında kullanılmaya başlanması sonucu 40 yurttaşımız evlerinin sınırları içerisinde katledilmiştir” dedi. Bölgede 52 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini anımsatan Laçin, “Adı konmamış bir olağanüstü hal rejimi uygulanmaktadır. Aynı zamanda tüm bir ilçe ve şehir cezaevine dönüştürülmüştür. Su, elektrik, gıda, sağlık, eğitim gibi temel insani ihtiyaçların hiç birisi karşılanmamaktadır” diye konuştu.

Silopi’de zorla evlerinden çıkartılarak göçe zorlanan insanların Yenişehir Spor Salonu’nda toplandığını, daha sonra elleri havada tek sıra halinde yürütüldüklerini ve işkenceye maruz kaldıkların belirten Laçin “Hitler Almanyası döneminin uygulamaları bölgemize taşınmıştır” dedi.