DBP Eş Genel Başkanı Yüksek: Kolombiya'da oldu burada da olur, konuşarak çözelim

Diyarbakır'da partisinin kongresinde konuşan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, “Bu ülkeyi kan gölüne çevirenlere sesleniyoruz. Gidin İmralı’ya görüşmelere başlayın ve bu işi konuşarak çözelim” dedi. Çözüm sürecine dönülmesi çağrısı yapan Yüksek, "52 yıl savaş oldu bakın ne aşamaya geldiler yine barış masasına dönmediler mi? Biz de ‘Kolombiya da olanlar ülkemizde de olabilir’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl örgütü 4’üncü Olağanüstü Kongresi’ni gerçekleştirdi. Kayapınar Spor Kompleksi’nde gerçekleşen kongre öncesi komplekse çıkan tüm yollar zırhlı araçlarla kapatılırken, kompleks içi ve etrafında ise DBP’lilerce geniş güvenlik önlemleri alındı.

Tutuklanan siyasetçilerin ve KHK’larla kapatılan sivil toplum kuruluşlarının varlık nedeninin “Bu ülkenin kangrene dönmüş sorunlarını siyasetle, sivil yollarla çözmektir” olduğunu söyleyen DBP Eş Genel Başkanı Yüksek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürt sorununu ve ülkenin diğer sorunlarını sivil siyaset ile çözmek istedik. Peki ne oldu da bu noktaya geldik? Ne oldu da siyasete bu kadar müdahale edildi. AKP başından beri Türkiye ve dünya halklarına yalan söyledi. Tutturmuş terörle mücadele, kurtuluş savaşı diye gidiyor ama esas şeyi saklamak istiyor. Daha 2013’te bir çözüm süreci başladı ve Sayın Öcalan ‘Bu sorunları artık demokratik yollarla çözelim’ dedi. ‘Birlikte yaşamaya hazırız, konuşarak çözelim’ dedi. Hükümette yanaştı, 2 yıl boyunca da bir insanın burnu kanamadan sorunlar konuşulabilindi. Ama ne hikmetse başarı müzakere sinin ilan edileceği vakitlerde cumhurbaşkanı sahneye çıktı ve ‘Artık süreç müreç yok’ dedi. Ve 7 Haziran seçimlerinden önce HDP’ye dönük bombalı saldırılarla savaşa başladı ve o gün bugündür binlerce insanımız hayatını kaybetti. Bir o kadar evsiz kaldı ve cezaevine atıldı. Nedir bunun amacı? Tek başına bir hükümdarlık kurmaktır asıl amaç. Baktı ki savaş olmuyorsa kendisi geriliyor ve savaşa başladı. Bunu gizliyor, bunu saklıyor. AKP barış ortamında büyüyemiyor, kendini halka kabul ettiremiyor ve bu yüzden savaşa sarılıyor.”



‘Konuşarak çözelim"



Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın bayramda gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatan Yüksek, “Görüşmede Öcalan ‘Ölümlerden, ülkede yaşanılanlardan dolayı gece uyuyamıyorum. Ben hala olduğum yerdeyim, müzakere masasında oturuyorum’ demişti. Biz de bu ülkeyi kan gölüne çevirenlere sesleniyoruz. Gidin İmralı’ya görüşmelere başlayın ve bu işi konuşarak çözelim. 40 yıldır bu savaş devam ediyor?” diye konuştu.



'Kolombiya'da oldu burada da olur'



Kolombiya’daki barış görüşmelerine dikkat çeken Yüksek, şöyle devam etti:

“52 yıl savaş oldu bakın ne aşamaya geldiler yine barış masasına dönmediler mi? Biz de ‘Kolombiya da olanlar ülkemizde de olabilir’ diyoruz. Peki nasıl olacak. Sivil siyaseti ortadan kaldırarak barışı nasıl sağlayacaksınız? Biz demokratik siyasal çözümü gerçekleştirelim istiyoruz ama Erdoğan politikalarıyla bu yolu dinamitlemek üzeredir. Ama halen sivil çözüme zerre kadar ihtimal varsa bu da bizim siyasi duruşumuzdan kaynaklıdır. Biz bu umudu büyütmek istiyoruz. Halkımız bu umudunu kaybetmesin biz barışı, özgürlüğü aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Bir gün bu topraklara barış, özgürlük ve adaleti getireceğiz. Kimse bizim duruşumuzu başka türlü yorumlamamalı. Bizim bu duruşumuz halkımıza olan bağlılığımızdandır.”