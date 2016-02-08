DBP Eş Genel Başkanı Yüksek: 60’a yakın yaralının olduğu eve giren sağlık ekipleri onlarca cenazeyi görmüş

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, Cizre’de dün gece yaralıların öldüğü binaya düzenlenen operasyonda 60 kişinin öldürüldüğü yönündeki iddialara dair, “İkinci ev olarak bilinen ve 60’a yakın yaralının olduğu eve giren sağlık ekipleri onlarca cenazeyi gördüklerini ilettiler bize” dedi.

DİHA’da yer alan habere göre, Yüksek, günlerdir kurtarılması için girişimlerde bulundukları Cizre’deki yaralıların bulunduğu her iki eve de saldırı yapıldığını söyledi. Yüksek, ikinci ev olarak bilinen ve 60’a yakın yaralının bulunduğu eve giden sağlık ekiplerinin onlarca cenaze gördükleri bilgisini paylaştıklarını söyledi.