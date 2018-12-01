DBP Eş Genel Başkanı Tuncel, HDP Milletvekili Leyla Güven'e destek için açlık grevine başladı

İki yıl aşkın süredir cezaevinde bulunan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, 24 gündür açlık grevi yapan tutuklu Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla 10 günlük açlık grevine başladı.

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Hakkâri Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in başlattığı ‘süresiz-dönüşümsüz açlık grevine' grevi eylemi 24. gününe girdi.

Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonun ardından yaptığı açıklamaları nedeniyle 31 Ocak'tan beri tutuklu bulunan ve 24 Haziran seçimlerinde cezaevinde HDP Hakkâri milletvekili seçilen Güven'e destek amacıyla Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ile 14 kadın tutuklu 10 günlük açlık grevine başladı.