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DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e hapis cezası

Tuncel, Newroz kutlamasına katıldığı gerekçesiyle de yargılanıyordu

04 Ocak 2018 19:04

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 16 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından bir mahkûmiyet kararı da DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel için çıktı. Tuncel'e, si, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Başka davalar nedeniyle halen tutuklu olan Tuncel, 20 Mart 2012’de Kocaeli’deki Newroz kutlamasına katıldığı gerekçesiyle de yargılanıyordu. Bugün kararını açıklayan Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten 2 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

Görülen karar duruşmasında Tuncel’in avukatı Nuri Tan savunmasında, toplantı ve gösteri yürüyüşünün anayasal bir hak olduğunu hatırlattı. Tan, “Müvekkilim gösteriye katılımcı konumdadır. Düzenleyen veya yöneten değildir. Şiddeti çağrıştırmayan ve yasa dışı slogan atılmayan bu eylemde suçun unsurları oluşmamıştır” diyerek beraat talep etti.

Talebi reddeden mahkeme Tuncel’e 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme kararını, “Suçun işleniş biçimi ve sanığın suç kastının yoğunluğu” ile gerekçelendirdi.

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